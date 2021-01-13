Владивосток, , 06:07 — REGNUM В Приморском крае за минувшие сутки выявили 233 (230 накануне) новых случая заражения коронавирусом, выздоровели 296 человек, умерли три пациента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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На среду 13 января в регионе официально зарегистрировано 32 312 носителей коронавируса. Выздоровели 23 740 человек. Не справились с осложнениями коронавируса 429 пациентов.

В крупных городах Приморья продолжается вакцинация.

Как сообщало ИА REGNUM, количество пунктов вакцинации от коронавируса на территории Приморья будет увеличено.