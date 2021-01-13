Токио, , 06:01 — REGNUM Nintendo представила версию портативной консоли Switch под названием Mario Edition. Публикация была размещена 12 января на Twitter-странице Wario64.

Этот вариант Switch выполнен в красно-синей гамме, в комплекте идёт чехол для переноски и защитная плёнка экрана. В США продажи консоли начнутся 12 февраля 2021 года, рекомендованная розничная цена составит $299,99.

https://twitter.com/Wario64/status/1348994972616335360

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Nintendo Switch стала самой популярной консолью в Китае. Компания Tencent сообщила, что с декабря 2019 года в стране было продано около 1 млн устройств.

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