Москва, , 06:01 — REGNUM В среду, 13 января, в Москве будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег, гололедица. Температура воздуха — −14… −12 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В ночь на 14 января в Москве облачно, снег, местами сильный, метель. Температура воздуха — −16… −14 °C.

Ветер юго-восточный, восточный 5−10 м/с, ночью северо-восточный 5−10 м/с, на порывах до 17 м/с. Атмосферное давление 751 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале — −16… −11 °C днём и −18… −13 °C ночью.

В четверг, 14 января, днём в столице ожидается −14… −12 °C, по области −16… −11 °C. Снег, метель, снежные заносы, гололедица. Ночью в регионе ожидается −20… −15 °C, снег.

Как сообщало ИА REGNUM, повышенный «жёлтый» уровень погодной опасности, объявленный в Москве и Московской области из-за гололедицы, продлён до четверга, 14 января.

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