Вашингтон, , 05:51 — REGNUM Пользователь Twitter DeanoBeano выложил в сеть видео, в котором он показал, как необычным образом выиграл бой в режиме Gulag игры Call of Duty: Warzone. Ролик был опубликован 12 января на портале Eurogamer.

Необычность заключается в том, что геймер управлял действиями персонажа при помощи звуков флейты. В какой-то момент ему удалось выстрелить из штурмовой винтовки в щель между стенами и убить противника.

https://twitter.com/DeanoBeano/status/1348375126996361216

Напомним, Gulag в многопользовательсой игре Call of Duty: Warzone — это место, куда персонажи геймеров попадают после смерти во время матча. Там они могут встретиться в бою с соперником в формате 1 на 1, победитель получает возможность вернуться на основную карту.

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