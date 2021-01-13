Хабаровск, , 05:46 — REGNUM В Хабаровский край поступила новая партия вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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«Вечером 12 января мы получили 2042 дозы вакцины. Начинаем в кратчайшие сроки её использовать. На данный момент вакцинированы от коронавируса 3200 человек. Мы готовы расширять географию прививок в Хабаровском крае», — сказал и. о. министра регионального здравоохранения Юрий Бойченко.

Теперь кроме медиков и соцработников начнут прививать учителей, специалистов МФЦ, волонтёров, людей с хроническими заболеваниями бронхолегочной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае за минувшие сутки лабораторно подтверждено 302 (299 днём ранее) новых случая заражения коронавирусом, выздоровели 409 пациентов, три человека скончались.