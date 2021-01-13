Цинциннати, США, , 05:41 — REGNUM Препараты против диареи с лоперамидом, а также ингаляторы могут нанести вред организму при заболевании коронавирусной инфекции заявил, доктор медицинских наук из детской больницы города Цинциннати в американском штате Огайо Джошуа Шаффцин, сообщает издание Good Housekeeping.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире и «война вакцин» — все новости»

По его словам, противодиарейные лекарства замедляют работу кишечника и тем самым препятствуют выведению из организма бактерий и вредных веществ. Эксперт также пояснил, что, если человек не страдает астмой, что ингаляторы могут навредить сердцу.

Кроме того, Шаффцин отметил опасность фенилафрина, который содержится во многих назальных спреях и также может быть опасен для лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2020 года стало известно, что ученые из Китая выяснили, что антикоагулянт гепарин, применяемый при лечении COVID-19 может вызывать смертельно опасные осложнения.

Читайте ранее в этом сюжете: Один из препаратов против тромбов смертельно опасен при COVID-19 – ученые