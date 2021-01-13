Хабаровск, , 05:39 — REGNUM В Хабаровском крае за минувшие сутки лабораторно подтверждено 302 (299 днём ранее) новых случая заражения коронавирусом, выздоровели 409 пациентов, три человека скончались, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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Из общего числа выявленных новых случаев заражения — 116 в Хабаровске, 72 — в Хабаровском районе, по 36 человек — в Комсомольске-на-Амуре и в Нанайском районе.

На 13 января в регионе зарегистрировано 38 881 носителей вируса, победить болезнь смогли 34 266 пациентов, жертвами осложнений стали 207 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, число пациентов в ковидных госпиталях Хабаровского края после новогодних праздников увеличивается, в том числе и тяжёлых больных.