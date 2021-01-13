Хабаровск, , 05:17 — REGNUM Число пациентов в ковидных госпиталях Хабаровского края после новогодних праздников увеличивается, в том числе и тяжёлых больных, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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С подтверждённым диагнозом COVID-19 к аппаратам ИВЛ подключены 55 пациентов. По информации минздрава региона, за три дня на 6% увеличилась занятость ковидных коек в госпиталях края.

«Ситуация остаётся напряжённой. У нас нет оснований говорить, что коронавирус отступает. Регион стабильно входит в топ-10 регионов по новым случаям заражения», — сказал зампредседателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов.

На 13 января в 20 больницах региона развёрнуто 3189 ковидных коек. Занятость коечного фонда по краю составляет 63,6%, количество свободных мест — 1160.

Отмечается, что в числе заболевших увеличилось количество пациентов старше 65 лет.

При этом в дни новогодних праздников значительно снизился показатель тестирования населения и доля бессимптомных носителей вируса резко снизилась.

На 13 января в регионе выявлено 38 579 носителей коронавируса, выздоровели — 33 857 человек. На лечении находятся 4518 человек. Не справились с болезнью 207 жителей Хабаровского края.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Еврейской автономной области несмотря на низкие показатели заболеваемости COVID-19 не спешат закрывать один из двух инфекционных стационаров. После новогодних праздников, ближе к 20 января, может произойти очередной всплеск числа выявляемых носителей коронавируса.