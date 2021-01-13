Биробиджан, , 05:01 — REGNUM Власти Еврейской автономной области несмотря на низкие показатели заболеваемости COVID-19 не спешат закрывать один из двух инфекционных стационаров. После новогодних праздников, ближе к 20 января, может произойти очередной всплеск числа выявляемых носителей коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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«Мы понимаем, что после того как люди встретились на праздниках, может быть рост заболеваемости после 20 января. На сегодняшний день в инфекционной больнице на лечении находятся 37 человек, в Облученской районной больнице — 32. Это минимальные цифры за весь период работы. Но мы пока не планируем закрытие второго коронавирусного госпиталя в Облучье», — отметил заместитель председателя правительства ЕАО Валерий Жуков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейскую автономную область поступило ещё более тысячи доз вакцины от коронавируса. Будет открыт третий пункт вакцинации.