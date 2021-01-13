Биробиджан, , 04:47 — REGNUM В Еврейскую автономную область поступило ещё более тысячи доз вакцины от коронавируса. Будет открыт третий пункт вакцинации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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В поликлинике областной больницы первую дозу вакцины от коронавируса получили 113 человек, а по второй прививке сделали уже 42 жителя Биробиджана.

Начали прививать население и во втором пункте вакцинации — в Смидовичской районной больнице препарат «Спутник V» получили десять пациентов. С четверга, 15 января, прививочный кабинет откроется в Облученской районной больнице.

«Всё технологическое оборудование есть, оно проверено. Дело только за медицинскими работниками и за теми, кто желает пройти иммунизацию», — отметил заместитель председателя правительства ЕАО Валерий Жуков.

Как сообщало ИА REGNUM, властям Сахалина удалось договориться с Минздравом РФ о направлении в островной регион крупнейшей партии вакцины «Спутник V».