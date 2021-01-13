Тегеран, , 08:03 — REGNUM 12 января глава Международного аэропорта Мешхед по связям с общественностью Хашеми Неджад заявил, что авиакомпания Turkish Airlines возобновит полеты в иранский город спустя 11 месяцев остановки, вызванной пандемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая перед журналистами IRNA, Хасан Джафари отметил, что ключевая авиакомпания Турции возобновит рейсы в Мешхед из Стамбула 24 января.

«В связи со вспышкой смертельного вируса COVID-19 Turkish Airlines отменила многие рейсы, в том числе в Мешхед», — подчеркнул он.

По словам главы Международного аэропорта Мешхед по связям с общественностью, рейсы Мешхед-Стамбул запланированы на каждый вторник и четверг.

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 нанесла огромный ущерб сектору международной гражданской авиации. Согласно приведённым отчетам, авиакомпании потеряли миллиарды долларов из-за отмены рейсов.