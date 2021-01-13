Владивосток, , 04:17 — REGNUM В бюджете Приморья на 2021 год на региональную доплату пенсионерам с низким доходом предусмотрено 3,2 млрд рублей. На 1 января эту меру поддержки получали более 72,5 тыс. человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

Читайте также: Законопроект об индексации пенсий внесен в Госдуму

В 2021 году существенно повышен прожиточный минимум пенсионера — в 2020 году на доплату могли претендовать пенсионеры, общий доход которых не превышал 10 775 рублей, с января она будет начисляться приморцам с доходом ниже 12 119 рублей.

Напомним, в общий доход входят все выплаты, которые пенсионер получает из регионального или федерального бюджетов.

Кроме пожилых людей с низкой пенсией на эту меру социальной поддержки могут рассчитывать инвалиды детства и те, кто лишился здоровья, не успев заработать необходимый стаж для более высокого размера пенсии, а также дети, потерявшие кормильца.

В январе на этот вид поддержки пенсионеров выделено 262 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект об индексации пенсий в России разработали и внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР.