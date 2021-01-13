Красноярск, , 02:55 — REGNUM В среду, 13 января, в Красноярске будет облачно, без осадков, температура воздуха −25… −23 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В 06:40 на Театральной площади было — 22 °C.

Ночью с 13 на 14 января ожидается до −29… −27 °C, временами небольшой снег.

Скорость ветра переменных направлений 2−7 м/с. Давление — 737 мм рт. ст.

В четверг, 14 января, в Красноярске до −19… −17 °C днём и около −19… −17 °C ночью, небольшой кратковременный снег.

В пятницу, 15 января, в Красноярске ожидается до −17… −16 °C днём. Ночью — до −17… −18 °C.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 13 января в центральных районах Красноярского края температура воздуха ночью −35… −30 °C, на севере региона местами −43… −38 °C, днём на севере местами −32… −30 °C, ночью в горах южных районов местами −31… −29 °C. На юге Таймырского муниципального района ожидаются порывы западного ветра 15−18 м/с, метель.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске из-за коронавируса отменены массовые крещенские купания.

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