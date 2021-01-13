Вашингтон, , 02:40 — REGNUM Требование для всех прибывающих в США лиц предоставлять справку об отрицательном тесте на коронавирус SARS-CoV-2 введут американские власти, сообщает издание The Wall Street Journal.

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Пассажиры будут обязаны предоставлять такие сведения перед посадкой в самолеты, которые направляются в США.

По информации журналистов, об этом решении будет объявлено в ближайшее время. Предположительно, указанное правило вступит в силу 26 января.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти США ввели требование предоставлять отрицательный тест на коронавирус для всех въезжающих с территории Великобритании после выявления на территории королевства новой высокозаразной мутации SARS-CoV-2.

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