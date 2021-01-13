Тирана, , 03:08 — REGNUM Во вторник, 12 января, в Албании в результате исследования 3727 образцов выявили ещё 656 случаев заражения коронавирусом. Ещё 440 человек были признаны излечившимся.

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По данным министерства здравоохранения страны, всего в Албании выявили 64 627 случаев заражения коронавирусом. 38 421 человек уже излечился от COVID-19. С начала пандемии 1252 пациента скончались от осложнений, вызванных COVID-19. Среди погибших 28 медицинских работников.

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За прошедшие сутки в стране умерли четверо пациентов с COVID-19. Лечение от COVID-19 проходят 24 954 человека, из них более половины —14 396 — в Тиране. На стационарном лечении находятся 258 пациентов, из них трое подключены к аппаратам ИВЛ.

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