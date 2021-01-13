Вашингтон, , 02:28 — REGNUM Компания Bethesda объявила о том, что будущее очередное обновление многопользовательской игры Fallout 76 внесет серьёзные изменения в интерфейс игры и ряд её функций. Об этом 12 января сообщил портал Game Rant.

Патч выйдет 26 января 2021 года. Разработчики написали на странице проекта, что предел вместимости тайников будет увеличен до 1,2 тыс. фунтов. Кроме того, геймерам больше не нужно будет вручную рассчитывать вес пачек, он будет включён в информацию о предмете.

https://twitter.com/Fallout/status/1348705156746145792

Создатели игры также внесут изменения в Pip-Boy, например, геймеры смогут находить нужный им предмет быстрее. В нём также появится функция предварительного просмотра карты торговых автоматов.

Напомним, 15 декабря 2020 года в Fallout 76 стартовал третий сезон. Он получил название «Скриптор Авалона». В рамках сюжета геймерам предложили помочь путешественнице во времени раскрыть тайны древней цивилизации.

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