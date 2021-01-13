Скопье, , 02:45 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии во вторник, 12 января, сообщили о том, что за сутки в результате обследования 3 023 человек в стране выявили 520 носителей коронавируса. Эти числа высоки, однако соотношение числа проведенных тестов к выраженным случаям заражения — шесть к одному — свидетельствует о том, что на данный момент эпидемиологическая ситуация в стране остается под контролем. Еще 372 человека выздоровели.

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По данным министерства, с начала эпидемии в стране выявлены 87 117 случаев заражения. 2647 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19, из этого числа 12— за последние сутки. 68 364 пациента выздоровели. Лечение проходят 16 106 человек.

За последнюю неделю число выявленных случаев заражения коронавирусом в стране увеличилось лишь на тысячу, что свидетельствует о замедлении темпов распространения инфекции.

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