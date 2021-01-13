Афины , , 01:42 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 5,2 были зафиксированы в Греции 13 января. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения располагался в 49 километрах на северо-запад от города Патры (Пелопоннес), в котором проживает около 168 тысяч человек. Очаг землетрясения находился на глубине пять километров.

Информация о пострадавших или разрушениях в результате подземных толчков не поступала.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,9 произошло 12 января на территории Индонезии.

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