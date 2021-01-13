Вашингтон, , 01:36 — REGNUM Bloober Team выложила в сеть трейлер будущей игры The Medium с демонстрацией игрового процесса на консоли Xbox Series X. Ролик был опубликован 12 января на YouTube-канале студии.

Разработчики отметили в описании к видео, что игра будет использовать весь потенциал последней версии «движка» Unreal Engine 4.25+», а также технологий трассировки лучей и DLSS (позволяет снизить нагрузку на основной процессор видеокарт) от Nvidia. Длительность ролика составляет около минуты, геймерам показали различные эффекты окружения.

Напомним, релиз The Medium запланирован на 28 января 2021 года. Особенностью игры в жанре психологических ужасов будет являться то, что её главная героиня будет существовать одновременно в двух мирах — в реальности и мире духов.

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