Оттава, , 01:27 — REGNUM Дополнительный заказ на закупку еще 20 млн доз вакцины против COVID-19, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech, намерены разметить власти Канады, заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо в ходе пресс-конференции.

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Он отметил, что эта партия должна поступить в апреле-мае 2021 году. По словам Трюдо, всего в этом году в Канаду поступит более 80 млн доз вакцины от COVID-19 разных производителей, включая 40 млн — от Pfizer и BioNTech.

Глава правительства добавил, что к марту участие в вакцинации от коронавирусной инфекции должны принять 3 млн канадских граждан, а к сентябрю — все желающие жители государства.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 декабря власти Канады обязали всех прибывающих в страну лиц предоставлять отрицательный результат теста на коронавирус.

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