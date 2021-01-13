Братислава, , 01:07 — REGNUM Решение правительства Словакии от 29 декабря о продлении в стране на 40 дней режима чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за ситуации с распространением коронавируса утвердил парламент республики, передает Словацкое телевидение.

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Указанный режим на фоне второй волны пандемии был продлен уже второй раз. Он начал действовать 1 октября и должен был завершиться 11 ноября, однако окончание перенесли на 45 дней.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января жителям словацкого города Нитра и южного региона Словакии запретили покидать свои дома без наличия отрицательного теста на коронавирус.

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