Загреб, , 07:08 — REGNUM В Хорватии за последние 24 часа, в соответствии с результатами 7074 поведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 759 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 43 человека скончалось. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index 12 января.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире и «война вакцин» — все новости»

К аппаратам ИВЛ подключен 185 пациентов. Согласно новым официальным данным, число активных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 4903.

В Хорватии 220 982 человека заразились коронавирусом с начала пандемии в феврале 2020 года.

Напомним, что раннее 11 января в Хорватии было подтверждено 230 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией и 35 смертельных случаев.

Читайте ранее в этом сюжете: В Хорватии зафиксировано 230 новых случаев заражения коронавирусом