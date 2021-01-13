Загреб, 13 января 2021, 07:08 — REGNUM В Хорватии за последние 24 часа, в соответствии с результатами 7074 поведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 759 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 43 человека скончалось. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index 12 января.
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К аппаратам ИВЛ подключен 185 пациентов. Согласно новым официальным данным, число активных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 4903.
В Хорватии 220 982 человека заразились коронавирусом с начала пандемии в феврале 2020 года.
Напомним, что раннее 11 января в Хорватии было подтверждено 230 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией и 35 смертельных случаев.
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