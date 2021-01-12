Вашингтон, , 23:13 — REGNUM Актёры Джеральд Джонсон и Шон Фонтено, озвучившие персонажей Grand Theft Auto V, воссоздали одну из важных сцен игры. Видео было опубликовано 12 января на YouTube-канале PlayStation Haven.

Речь идёт о сцене, в которой побочный персонаж Ламар Дэвис (Джонсон) решает поиздеваться над главным героем Франклином Клинтоном (Фонтено).

Стоит отметить, что этот эпизод очень популярен среди поклонников GTA V, пользователи выкладывают в сеть видео, в котором они воспроизводят его, заменяя Ламара Дэвиса на различных героев поп-культуры.

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