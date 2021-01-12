Лондон, , 23:11 — REGNUM Нарушители ограничительных мер, введенных в Британии в рамках борьбы с эпидемией коронавируса, столкнутся с усиленной реакцией полиции и денежным штрафом, заявила 12 января на пресс-конференции глава МВД страны Прити Пател.

«Смысл моего сегодняшнего послания любому, кто отказывается следовать правилам, предельно ясен: если вы не вносите свою лепту, соблюдение вами нормативных положений обеспечат самоотверженные офицеры полиции, которые рискуют жизнями», — цитирует телеканал Sky News слова Пател.

Она подчеркнула, что из-за роста числа новых случаев заражения коронавирусом полиция будет действовать активнее.

По данным председателя совета начальников национальной полиции Мартина Хьюитта, полицейские уже выписали 45 тыс. штрафов за невыполнение действующих в стране ограничительных мер.

Как сообщало ИА REGNUM, в Британии с 4 января введен третий по счету общенациональный локдаун.

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