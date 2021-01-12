Воронеж, , 23:03 — REGNUM Вспышка заражения коронавирусом выявлена в Пригородном доме-интернате для престарелых и инвалидов в посёлке Пригородный Калачеевского района Воронежской области. В общей сложности, по данным на 12 января, заразились 105 человек — 38 сотрудников и 67 жильцов.

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Среди сотрудников двое госпитализированы, остальные проходят лечение дома, среди жильцов интерната в больницу попали 19 пациентов, остальные 48 изолированы на территории интерната, сообщает «Моё!» со ссылкой на данные Управления Роспотребнадзора.

Как сообщало ИА REGNUM, на 12 января в Воронежской области зарегистрировано 50 888 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, за последние сутки 391. Показатель заболеваемости составляет 2186,08 случаев на 100 тысяч населения.