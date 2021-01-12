Сухум, , 22:48 — REGNUM Российский военный мобильный многопрофильный госпиталь, развернутый в Абхазии для коронавирусных больных по просьбе минобороны Абхазии, продолжит работать в Сухуме, сообщил 12 января журналистам заместитель главы абхазского военного ведомства Нодар Авидзба.

Российские военные медики вместе с оборудованием на 100 койко-мест продолжат работу в республике до стабилизации ситуации.

«Российские военные медики были командированы в Абхазию до 18 января, но по просьбе нашего министра обороны Владимира Ануа их командировка продлевается до улучшения эпидемиологической ситуации в республике», — сказал Авидзба.

Мобильный госпиталь начал работать в Абхазии 19 октября 2020 года. Он оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких, установками рентгена, оборудованием для УЗИ-обследований.

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