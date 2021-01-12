Париж, , 22:38 — REGNUM Следующая игра создателей популярной серии Dishonored может быть выполнена в фэнтезийном сеттинге (мир, в котором происходят события). Об этом 12 января сообщил портал Screen Rant.

Пользователь Twitter, известный под ником Timur222, обратил внимание на информацию, опубликованную на странице профиля старшего художникапо визуальным эффектам студии Arkane Лизы Шарье в соцсети LinkedIn.

Художница указала, что сейчас работает над некой неанонсированной игрой, создающейся на базе «движка» Unreal 4 Engine. Шарье отметила, что эта игра будет выполнена в жанре фэнтези.

https://twitter.com/bogorad222/status/1348983773141020672

Напомним, сейчас студия Arkane разрабатывает игру Deathloop. Ранее креативный директор проектов Dishonored Харви Смит признался, что работает над созданием некой новой игры, которая не имеет отношения к этой франшизе.

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