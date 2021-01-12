Красногорск, , 23:42 — REGNUM В 2020 году в Подмосковье за счет внебюджетных источников было построено 13 детских садов на 2997 мест. Об этом 12 января сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

По данным министерства жилищной политики региона четыре дошкольных учреждения ввели в эксплуатацию в Балашихе. Совокупное количество мест в них составило 680. Три детских сада на 932 места было построено в Красногорске на 932 места, еще три на 600 мест — в Ленинском округе Подмосковья.

Также дошкольные образовательные учреждения на 235 мест были построены в Котельниках, на 350 мест в Люберцах и на 200 в Солнечногорске.

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