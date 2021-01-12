Париж, , 22:35 — REGNUM Во Франции всего за время пандемии умерли 68 422 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За последние сутки этот показатель увеличился на 362 пациента. Об этом во вторник, 12 января, свидетельствуют данные французской санитарной службы.

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По последним данным, за минувшие 24 часа во Франции было выявлено 19 753 новых случая заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 2,806 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 января по итогам своего визита на космическую базу во французском департаменте Эр президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что «одержим выходом страны из санитарного кризиса».

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