Подгорица, , 22:37 — REGNUM В Черногории за последние 24 часа, в соответствии с результатами 1287 проведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 519 новых случаев коронавирусной инфекции, еще один человек скончался. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno 12 января.

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В институте общественного здоровья Черногории сообщили, что 1 скончавшемуся от коронавируса мужчине было 68 лет.

С учетом всех вновь выявленных случаев заболевания и количества выздоровевших от коронавируса, общее количество новых случаев инфицирования в Черногории составляет в настоящее время 52 950, а количество скончавшихся составляет 730 человек с начала 2020 года.