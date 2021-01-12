Рим, , 22:06 — REGNUM По данным на вечер вторника, 12 января, в Италии умерли 79 819 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 616 (днем ранее — на 448), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

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Число подтвержденных носителей выросло на 14 242 (днем ранее — на 12 532). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 2 303 263 — почти 4% населения страны. В настоящее время заражены 570 040 человек — на 5939 меньше, чем днем ранее.

11 января прививку от коронавируса сделали 66 802 гражданам. Общее число вакцинированных составляет 731 539 — около 1,2% населения страны.