Рим, , 21:56 — REGNUM Вакцина от коронавируса, произведенная компанией «Модерна», во вторник, 12 января, была доставлена в Италию.

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Вакцину привезли в центральный инфекционный госпиталь Спалландзани, оттуда партия будет распределена между теми регионами, где активнее всех использовали ранее поставленную в Италию вакцину Pfizer.

Первыми в Италии начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Массовую вакцинацию власти намерены начать в конце января 2021 года. Она будет бесплатной и добровольной, однако власти страны будут настоятельно рекомендовать согражданам делать прививки. До конца 2021 года предполагается привить 90% населения.