Анкара, , 22:11 — REGNUM В Турции за последние 24 часа, в соответствии с результатами 180 303 поведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 9809 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 171 человек скончался. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah 12 января.

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Согласно новым официальным данным, число подтвержденных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 2 346 285, смертельных случаев — до 23 152.

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа 11 января в своём профиле в социальной сети написал: «Сегодня в больницы поступило 1003 новых пациента. Впервые после долгого перерыва количество новых инфицированных с явными симптомами коронавируса стало ниже 1000. Число тяжелобольных продолжает сокращаться. Мы приступим к вакцинации населения при условии дальнейшего соблюдения ограничительных мер. Только вместе мы справимся».