Нью-Йорк, США, , 21:52 — REGNUM В ООН продолжают обсуждать предложение президента России Владимира Путина о предоставлении сотрудникам организации российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом заявил на брифинге 12 января официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

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"Этот вопрос изучается», — сказал он, добавив, что ООН также «находится в дискуссиях со Всемирной организацией здравоохранения по данному вопросу».

В то же время Дюжаррик отметил, что сотрудники ООН будут проходить вакцинацию на общих условиях с жителями Нью-Йорка, где располагается штаб-квартира организации, и в вопросе получения доступа к вакцинам будут ориентироваться на инструкции местных уполномоченных органов.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре минувшего года Владимир Путин, выступая на 75-й сессии Генассамблеи ООН, заявил о готовности России бесплатно предоставить вакцину от коронавируса сотрудникам Всемирной организации.

В конце ноября Стефан Дюжаррик уже заявлял журналистам, что в ООН «продолжают вести обсуждения и рассматривают это предложение».

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