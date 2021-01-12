Херсон, Украина, , 21:36 — REGNUM Неизвестные осквернили братскую могилу воинам-освободителям Великой Отечественной войны в Херсоне (Украина), сообщили 12 января в пресс-службе областного управления полиции.

По данным ведомства, вандалы разбили и повалили на землю 17 памятников на мемориальном кладбище в Херсоне. Информация поступила от жителя областного центра.

Ведётся розыск злоумышленников в рамках досудебного расследования по делу о надругательстве над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего.

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