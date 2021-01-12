Женева, Швейцария, , 21:31 — REGNUM В мире за последние сутки зафиксировано 566 186 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 89 707 115 человек. Такие данные приводит 12 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Сообщается также, что за сутки в мире скончался ещё по меньшей мере 9371 пациент с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 1 940 352.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 660 993 новых случаях заражения и 11 061 умершем пациенте с коронавирусом за сутки.