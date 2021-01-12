Москва, , 21:21 — REGNUM Команда «Молодёжки ОНФ» объявляет старт всероссийского конкурса видеороликов «Кино по-настоящему». Он проводится при участии представителей киноконцерна «Мосфильм».

Цель конкурса — привлечь внимание к российскому кинематографу, закрепить и углубить знание о мире кино, а также развить творческий потенциал у молодежи.

«Российский кинематограф славится талантливыми «авторскими» работами. Зачастую наши режиссеры снимают драмы, мелодрамы, комедии о жизни простых горожан, в которых каждый может узнать себя. Не отстает и современная молодежь, снимая качественные и интересные видеоблоги, мини-фильмы. С помощью конкурса «Кино по-настоящему» мы хотим помочь ребятам развить свои творческий потенциал, эстетический вкус и усовершенствовать навыки в создании тематических видеороликов», — рассказал журналистам заместитель руководителя Исполкома ОНФ, член Центрального Штаба ОНФ Игорь Кастюкевич.

Участником всероссийского конкурса видеороликов может стать каждый желающий в возрасте от 14 до 35 лет. Для этого нужно отправить ссылку со своей работой, которая загружена на YouTube, и анкету на электронную почту kinokonkurs@onf.ru. От одного участника принимается только один видеоролик.

В рамках конкурса участникам предлагается представить на оценку жюри тематические видеоролики. Всего пять тем: «Добро по-настоящему», «Семья — это важно», «Герои нашего времени», «Помогать по совести», «Команда мечты». Задача — как можно точнее и глубже раскрыть смысл выбранной темы.

Итоги конкурса будут подведены в феврале 2021 года.