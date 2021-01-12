Лондон, , 21:14 — REGNUM На территории Британии за последние сутки было выявлено более 45 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, сообщает 12 января официальный сайт правительства страны.

По данным британского правительства, число выявленных случаев заражения COVID-19 за прошедшие сутки выросло на 45 533.

С учетом этих данных общее количество случаев заражения в Британии составило 3 164 051.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Британии с 14 декабря 2020 года заявляет об опасности новой разновидности коронавируса, обнаруженной в стране.

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