Москва, , 20:50 — REGNUM Губернатор Челябинской области Алексей Текслер попал в ТОП-10 губернаторов новой волны, представленный в совместном докладе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Института социального маркетинга (ИНСОМАР) «Губернаторы новой волны» общественное мнение и лучшие практики». Авторы исследования выделяют основные характеристики губернаторов новой волны: они близки к людям, реально решают проблемы и являются эффективными управленцами. Эксперты ЭИСИ проанализировали ключевые качества и управленческие решения Алексея Текслера, которые характеризуют его как губернатора новой волны.

По результатам опроса ВЦИОМ62%жителей Челябинской области считают, что Алексей Текслер соответствует понятию «губернатор новой волны» (не соответствует — 31%, затруднились ответить — 7%).

Жители региона на фокус-группах выделяют следующие качества, которые формируют положительное восприятие главы региона и характеризуют его как губернатора новой волны.

Близкие к людям

«Если смотришь визуально, где-то в парке, на улице, с ним общаются, и молодые, и старые, с любым возрастом. Все это культурно, вежливо и обходительно, приятно смотреть даже».

«Он очень открытый, он ведет страничку в Инстаграм, про семью рассказывает, что он с ребенком делает, маму поздравил».

«Мне очень нравится прозрачность того, что он делает. Все показывает, в соцсетях показывает, что и как работает».

«До него доходят просьбы населения. Это как раз, наверное, и говорит о том, что открытый человек».

«Человек, катающийся на обычном катке, я считаю, это очень скромный человек, не кичится своими регалиям «вот я губернатор».

«Он был летом в селе Фершампенуаз в Нагайбакском районе. К нему просто подошел мужчина и сказал о том, что как лето, так у них там начинаются проблемы с водопроводом и вот он прямо на месте решил этот вопрос».

«Он прислушивается, корректирует в соответствии с мнением зрителей какие-то проблемы, задачи».

Решают проблемы

«Для него это одна из ступенек, но ему, мне кажется, нравится у нас. Он добивается положительных результатов. Для улучшения региона, он старается, не ради галочки, а реально, чтобы людям помочь».

«Он сказал, построит инфекционную больницу за 74 дня, и он ее построил, хотя, говорят, полтора года надо строить».

«Когда он избрался, он обещал улучшить благоустройство и экологию. И вот сейчас, за полтора года, да, действительно улучшилось».

«Я столько лет не ездила на автобусах [не на маршрутках], а сейчас стала ездить на автобусах. Потому что они стали ходить регулярно».

«Медицинское оборудование закупил новое, новые машины скорой помощи. Медикаментов не было, пойдешь, а нет противовирусного. Сейчас вот медикаменты закупаются».

«Он запустил «Ласточку». «Ласточка» — это электропоезд между Челябинском и Магнитогорском, безопасно, удобно, дешево, быстро».

Эффективные управленцы

«Он занимается реально благоустройством города, скверами, озеленением, и ремонтом дорог. Потому что в отдельных районах Челябинска это реальная проблема. Стало приятно выходить в город. Он расцветает».

«Приятно за Текслером наблюдать, он приедет, посмотрит, что-то не сделано, нагоняй дает не для галочки, а действительно чиновников ругает, потому что болеет за свое дело».

«В связи с тем, что он был первым заместителем министра энергетики, он знает людей из Правительства, он же к ним напрямую ездит. Свои идеи высказывает и лоббирует интересы [региона]».

«Я частенько езжу в другие города Челябинской области. Со многими людьми общаешься, и люди говорят, к нам приезжал Текслер, и к нам, и здесь был, и здесь. Такое чувство, что он охватывает практически все города Челябинской области. И нет города, где мне бы сказали «а здесь он еще не был».

Лучшие практики управления

ЭИСИ около трех лет собирает базу лучших региональных практик управления. На основе их анализа эксперты выделили самые яркие практики, которые демонстрируют основные характеристики Алексея Текслера как губернатора новой волны.

«Алексей Текслер зарекомендовал себя как управленец нового уровня. С одной стороны, он принимает эффективные решения для нивелирования текущих проблем, особенно острых в период пандемии — бесплатные лекарства для пенсионеров, премии медицинским работникам и педагогам, расширение возможностей использования материнского капитала, присмотр за родственниками госпитализированных граждан и многое другое. С другой — не забывает про развитие кадрового потенциала региона, привлечение и удержание в области молодых специалистов в наиболее актуальных сферах», — отметила директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына.

Характеристика Наименование практики Описание практики Близкие к людям Бесплатные лекарства для пенсионеров В Челябинской области стартует региональный проект в рамках национального проекта «Здравоохранение» по обеспечению лиц старшего возраста бесплатными лекарственными препаратами для корректировки давления и уровня холестерина в крови. На реализацию мероприятия из средств областного бюджета выделено более 131 миллиона рублей. В проекте примут участие порядка 10 тысяч человек старше трудоспособного возраста (женщины с 55 лет, мужчины 60 с лет), определять необходимость участия будет лечащий врач. В проекте участвуют 55 медицинских организаций Челябинской области, в семи из них пациенты уже начали получать лекарственные препараты бесплатно. Решают проблемы Поддержка молодых специалистов Губернатор Алексей Текслер предложил выплачивать молодым ученым, имеющим семьи, до одного миллиона рублей на решение жилищной проблемы. Речь идет о субсидировании приобретения жилья, оплате первоначального взноса или тела кредита ипотечного займа. Кроме того, молодым врачам, которые поедут работать в районные больницы, будет предоставляться сертификат на жилье. Врачам, готовым поехать в отдаленные территории, будет гарантировано через определенное количество лет возвращение в Челябинск на серьезную позицию в ведущие лечебные учреждения. Таким образом, молодым специалистам обеспечат жилищные условия, комфортную среду и профессиональный рост. Эффективные управленцы Новый формат организации съездов ассоциации «Совет муниципальных образований» Съезд ассоциации прошел в новом формате — в формате заседаний Госсовета. На съезде впервые организованы четыре стратегических сессии: социальная проблематика, инфраструктура, создание комфортной среды и экономическая политика. На съезде был жесткий тайминг, никаких длинных докладов — на выступление давалось 4 минуты, потом короткая дискуссия и обсуждение. В целом была обозначена смена вектора развития области с проецирования амбициозных региональных и федеральных проектов на развитие сельских территорий, их главы становятся активными участниками развития Челябинской области.

Справка

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер родился 19 января 1973 года в Челябинске.

В 1995 году окончил Норильский индустриальный институт по специальности «Экономика и управление в металлургии». В 2018 году стал выпускником первого потока программы развития кадрового управленческого резерва на базе Высшей школы государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

С 1990 по 2007 гг. занимал различные должности в АО «Норильский горно-металлургический комбинат им. А.П. Завенягина» и ОАО «ГМК «Норильский никель», от специалиста до генерального директора ООО «Норильский обеспечивающий комплекс».

В 2008 — 2009 гг. — глава администрации города Норильска.

С 2011 года работал управляющим директором — руководителем Красноярской бизнес-единицы ЗАО «Полюс».

В 2013 году назначен на должность заместителя Министра энергетики Российской Федерации. С ноября 2014 года занимал пост Первого заместителя Министра энергетики Российской Федерации.

19 марта 2019 года Президент РФ Владимир Путин своим Указом назначил Алексея Текслера временно исполняющим обязанности губернатора Челябинской области.

8 сентября 2019 года Алексей Текслер избран губернатором Челябинской области.

Мнения экспертов

«Избрание Текслера приходится на период обновления губернаторского корпуса, начатого примерно пять лет назад. Его можно отнести к второй волне призыва, которая прошла не только административную школу, но и курсы повышения губернаторской квалификации. Выборная кампания Текслера строилась не на критике или выявлении проблемных мест, типа экологии, мусора, ЖКХ, капитального ремонта — он предлагал некий набор предложений по их решению.

Главное в работе Текслера в этот непростой год — оперативность реагирования. Как только появлялись сведения, что где-то происходят задержки выплат врачам, которые были обещаны Президентом, на уровне губернатора немедленно начиналось разбирательство этой ситуации. Когда поступали такие сигналы, было практически личное вмешательство губернатора.

Второе, он включился в решение проблем региона на уровне НКО.

Третий момент — Текслер одним из первых начал работать со студентами-медиками, привлекать их в «красную зону». Организовал регистрацию таких волонтеров, чтобы они могли получать выплаты», — считает руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем (ИРП) Петр Кирьян.

«Является ли Текслер действительно губернатором новой волны? Для меня этот ответ — «да», по ряду причин. Во-первых, он однозначно усиливает решение вопросов экономического развития, используя больше рыночные механизмы, а не механизмы госрегулирования. Команда Текслера дает экономике двигаться вперед по благоприятной для себя траектории, а не по консервативной колее, выбранной бюрократическими методами. При этом ставка делается не только на крупных промышленников, но также на малый и средний бизнес.

Во-вторых, Текслер выстраивает совершенно иную конфигурацию взаимоотношений с федеральным центром. Грубо говоря, он там более многовекторный. Отношения строятся с разными центрами принятия решения, задействуются не просто личные связи (которых, конечно, у Текслера с его правительственного периода хоть отбавляй), а связи системные. Что я имею в виду? Вопрос решается не звонком влиятельному товарищу в Москве — «помоги региону по старой дружбе», а на уровне четкого просчета экономических и политических интересов структур, к которым обращается регион. Федеральным ведомствам, госкомпаниям, бизнес-структурам становится интересно работать в Челябинской области. Здесь их манят новыми инфраструктурными возможностями, предлагают развивать новые компетенции, показывают новые рынки.

В-третьих, публичное позиционирование. Он формирует свой образ явно с минимальной оглядкой на пиарщиков. Даже в условиях предвыборных кампаний именно он задавал повестку, а не технологи. Это им приходилось подстраиваться под его план, а не он следовал их сценариям. В «мирное» время это стало еще более заметно», —отмечает политический обозреватель, директор по информационной политике медиахолдинга «Гранада Пресс» Андрей Трушников.