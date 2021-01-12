Курган, , 20:45 — REGNUM Губернатор Курганской области Вадим Шумков призвал земляков не злоупотреблять алкоголем в морозные дни и проверить источники отопления. Просьбы опубликованы на его странице в социальной сети «ВКонтакте».

Также глава региона просит проверить в домах работоспособность сигнализации и оповещателей задымления, не использовать самодельные электронагреватели, особенно в помещениях с ветхой проводкой.

«При значительном снижении температуры и видимости на дорогах также воздержитесь от дальних поездок без необходимости, особенно с детьми», — добавил к просьбам Шумков.

Напомним, по информации Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие дни в регионе столбики термометра в ночное время опустятся до — 35˚С.