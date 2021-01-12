Сыктывкар, , 20:26 — REGNUM В 2020 году прокуроры Коми выявили около двух тысяч фактов незаконной задержки заработной платы. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканской прокуратуре.

По данным ведомства, после вмешательства прокуроров была ликвидирована задолженность по заработной плате перед 2700 работниками на сумму 219 млн рублей.

В числе случаев о незаконной задержке зарплат были и дела медиков, задействованных в работе с больными коронавирусной инфекцией.

Всего в 2020 году в органы прокуратуры Коми поступило 40 тысяч обращений, каждое шестое из разрешенных обращений было удовлетворено.