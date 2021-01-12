Москва, , 20:21 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил депутатов, которые ранее работали в органах прокуратуры разного уровня.

«За время работы в Государственной думе все они показали профессионализм, эффективность и внесли большой вклад в формирование законодательства в правоохранительной сфере», — цитирует Володина сайт нижней палаты парламента.

Так, Володин поздравил семерых парламентариев: от «Единой России» Эрнеста Валеева, Анатолия Выборного, Василия Пискарева, Наталью Поклонскую, Ирину Яровую, а также от КПРФ Юрия Синельщикова и Светлану Горячеву.