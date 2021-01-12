Санкт-Петербург, , 20:09 — REGNUM В Санкт-Петербурге во вторник, 12 января, за медицинской помощью с подтвержденным COVID-19 обратились 3609 пациентов, что на 64% больше, чем в аналогичный день на прошлой неделе. Такое положение «было ожидаемо по окончании длительных праздников», заявили в Межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге коронавирусной инфекции.

Автомобиль скорой помощи Дарья Драй © ИА REGNUM

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В то же время там отмечают «умеренное снижение» суточного числа госпитализаций и количества активно больных. В сравнении с прошлой неделей их стало меньше на 16,88% и 2,37%, соответственно. За 12 января с ковидом и подозрением на него в Петербурге госпитализированы 596 взрослых пациентов.

По мнению аналитиков координационного совета, ограничительные меры, введенные в период новогодних праздников, доказали свою эффективность. Положительно сказалось на ситуации и общее разобщение учебных и трудовых коллективов.

Но через 7−8 дней, которые составляют средний инкубационный период для COVID-19, рост ежедневных госпитализаций может возобновиться.

«В городе имеется необходимый запас свободных инфекционных коек, а также лекарств и других ресурсов для оказания медицинской помощи на случай роста заболеваемости и госпитализаций», — заверили в Межведомственном совете.

Напомним, за 11 января в Петербурге подтвержден 2731 новый случай заражения, впервые с 23 ноября цифра упала ниже 3 тыс. случаев в сутки. Выписали за сутки 1258 человек, скончались 68 человек.

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