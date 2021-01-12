Архангельск, , 19:55 — REGNUM Власти Архангельской области продлили режим повышенной готовности еще на две недели — до 26 января. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

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По данным ведомства, в первую декаду января в регионе произошло существенное снижение числа заболевших COVID-19. За этот период выявлено 2517 новых случаев заболевания, при этом выздоровело 3163 человека.

По словам руководителя Управления Роспотребнадзора по Архангельской области Романа Бузинова, один из факторов положительной динамики — комплексная работа по ограничению и обеспечению противоэпидемических мероприятий.

«С 1 по 10 января патрулирование велось достаточно эффективно. Отмечу также и поведенческий фактор: в праздничные дни жители региона гораздо реже обращались в поликлиники, — пояснил он. — Кроме того, много заболевших обычно выявляется при термометрии на промышленных предприятиях, понятно, что в выходные этот показатель снизился. Сказалось и то, что вахтовые бригады в праздники не работали. Плюс школьные каникулы».

Несмотря на наметившуюся положительную тенденцию в целом по региону, ситуация в крупных муниципалитетах — Архангельске, Котласе, Северодвинске и Приморском районе — всё еще остается напряженной.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в регионе было выявлено 239 случаев COVID-19, 53 из них — в Архангельске. На лечении находятся 6275 человек.