Бор, Нижегородская область, , 19:55 — REGNUM Прокуратура города Бор в Нижегородской области выявила нарушения санитарно-эпидемиологических требований в одном из детских садов. Дошкольников кормили продуктами с истекшим сроком годности. Об этом пишут нижегородские СМИ 12 января.

Среди нарушений организации питания проверяющие органы выявили наличие пищевых продуктов, недопустимых к использованию в детском рационе, продуктов с истекшим сроком годности и отклонение от стандартов содержания жиров и калорийности готовых блюд.

Городская прокуратура внесла представление начальнику управления образования и молодежной политики администрации округа. В отношении заведующего детским садом возбуждено административное дело по статье «Осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с нарушением лицензионных требований». Наказание по этой статье предполагает штраф 25 тысяч рублей.

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