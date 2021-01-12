Загреб, , 19:22 — REGNUM Министр образования Хорватии Радован Фукс провел 12 января пресс-конференцию, на которой объявил, что обучение с 1 по 4 и в последнем классе в школах страны будет проходить очно, при этом все остальные ученики перейдут на онлайн обучение. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

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"Заключительные классы средней школы будут обучаться при соблюдении усиленных ограничительных мер, в том числе социальной дистанции. Таким образом, мы надеемся значительно снизить риск возможного распространения коронавируса, и в начале школьного семестра не нарушим оптимистических тенденций снижения числа заражённых в Хорватии», — подчеркнул Фукс.

Он также добавил, что ученики последнего класса средней школы уже с 18 января смогут физически присутствовать в школах, чтобы лучше подготовиться к выпускному экзамену.