Тирана, , 19:23 — REGNUM В понедельник, 11 января, в Албании в результате исследования 1575 образцов выявили ещё 376 случаев заражения коронавирусом. Ещё 333 человека были признаны излечившимся.

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По данным министерства здравоохранения страны, всего в Албании выявили 63 971 случай заражения коронавирусом. 37 981 человек уже излечился от COVID-19. С начала пандемии 1247 пациент скончался от осложнений, вызванных COVID-19. Среди погибших 28 медицинских работников.

За прошедшие сутки в стране умерли четверо пациентов с COVID-19. Лечение от COVID-19 проходят 24 743 человека, из них более половины —14 299 — в Тиране. На стационарном лечении находятся 263 пациентов, из них трое подключены к аппаратам ИВЛ.

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