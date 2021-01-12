Саранск, , 18:53 — REGNUM 12 января школьников Ардатовского, Дубёнского и Большеигнатовского районов освободили от занятий из-за морозов. Об этом сообщает министерство образования Мордовии.

Так, в Ардатовском и Дубёнском районах на уроки не пошли младшеклассники, в Большеигнатовском районе — учащиеся с 1-го по 11-й класс.

В министерстве отметили, что информация о температуре воздуха и отмене занятий будет размещаться в 6:30—7:00 мск на сайте Мордовского ЦГМС — филиала ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» для первой и второй смены.

Школьники с 1-го по 4-й класс не будут учиться при — 24 °C и ниже в сельских школах, — 25 °C — в городских, школьники с 1-го по 9-й класс — при температуре — 28 °C и — 30 °C соответственно, при температуре ниже — 30 °C и — 32 °C не будут посещать занятия все учащиеся.

ИА REGNUM напоминает, ранее о возможности отмены школьных занятий из-за морозов заявляли в Татарии, Ульяновской и Нижегородской областях, а также в Удмуртии. Сейчас морозы пришли практически во все регионы Приволжского федерального округа.