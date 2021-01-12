Йошкар-Ола, , 18:28 — REGNUM В Марий Эл до конца февраля поступит 26 тыс. доз вакцины от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

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По словам главы регионального минздрава Марины Паньковой, до настоящего момента прививку сделали 805 жителей республики.

«26 800 доз — это очень мало… Вакцинация — самая серьезная сейчас тема. Нам нужно привить 60% населения», — заявил глава Марий Эл Александр Евстифеев.

Он поручил проработать вопрос увеличения количества поступающих в республику доз вакцины с привлечением специалистов и дополнительного оборудования.

Отметим, по данным Росстата на 1 января 2020 года, численность населения республики составляет 670,4 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в регион поступило 2292 дозы вакцины, из них 1150 — 6 января. Препарат распределен по медицинским организациям Марий Эл для продолжения вакцинации. В праздничные дни прививочная кампания продолжалась без выходных.

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