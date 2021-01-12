Москва, , 18:22 — REGNUM Общее количество пользователей мессенджера Telegram за последние 72 часа увеличилось на 25 млн, сообщил 12 января в своем блоге основатель приложения Павел Дуров.

«В первую неделю января число активных пользователей Telegram превысило 500 миллионов в месяц. После этого оно продолжило расти: только за последние 72 часа к Telegram присоединилось 25 миллионов новых пользователей. Эти новые пользователи прибыли со всего мира — 38% из Азии, 27% из Европы, 21% из Латинской Америки и 8% из MENA (Ближний Восток и Северная Африка)», — написал Дуров.

«Это значительный рост по сравнению с прошлым годом, когда ежедневно регистрировалось 1,5 миллиона новых пользователей», — указал он.

«Telegram с полмиллиарда активных пользователей и ускоряющимся ростом стал крупнейшим убежищем для тех, кто ищет коммуникационную платформу, ориентированную на конфиденциальность и безопасность. Мы очень серьезно относимся к этой ответственности. Мы вас не подведем», — заявил Дуров.

Напомним, всплеск интереса к мессенджеру Telegram, который уже стал вторым по скачиваемости приложением в США, произошел после блокировки аккаунтов Трампа в Twitter и Facebook, а также после отключения социальной сети Parler, популярной среди его сторонников.

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